Ziraat Türkiye Kupası
Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri

Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri

Premier Lig devlerinden Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ve Galatasaray'a karşı iç sahada oynayacakları maçlarının final niteliği taşıdığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 18:34
Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Önlerindeki Galatasaray karşılaşması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "Özellikle de iç sahada oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarının gerçek anlamda final niteliğinde olduğunu düşünüyorum. İç sahadaki maçlarımızdan 6 puan alıp son iki maçtan bir şeyler çıkarabilirsek ilk sekize kalmaya yakın oluruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasının 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. 28 Ocak 2026'da oynanacak mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar lig etabını tamamlayacak.

