Haberler Galatasaray Nino iddiası

Nino iddiası

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Takımda yaşanan sakatlıklar nedeni ile kadro kurmakta güçlük çeken sarı kırmızılılar, ocak ayında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Kadrosunu minimum üç takviye ile güçlendirmek isteyen yönetim, savunmaya önemli bir alternatif arıyor. Brezilya'da yayın yapan RTI Esporte'nin haberine göre Galatasaray, ocak ayında Rus ekibi Zenit forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Nino'yu renklerine katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.
