Galatasaray-Union Saint-Gilloise MAÇI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa sahnesindeki yükselişine devam etmek istiyor. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcisi karşısında da galibiyet alarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.
İŞTE GALATASARAY-UNION SG MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van De Perre, Niang, David, Ait El Hadj
GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başladı.
GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CİMBOM'DA HEDEF İLK 8
Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, kritik maçı kazanarak puanını 12'ye çıkartmayı hedefliyor. 3 puanla 28. sırada yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, zorlu virajı geçerek ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🗓️ 5. Hafta ⚽ Union SG 📆 25.11.2025 ⏰ 20.45 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi 📲 #GSvUSG #UCL pic.twitter.com/ctpJzvWMmo— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 24, 2025
UNION SAINT-GILLOISE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Ali Sami Yen Stadium holds his breath. Ready for the battle that will erupt tomorrow! 😤 pic.twitter.com/CWK6r7Vml9— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 24, 2025