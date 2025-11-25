CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray-Union Saint-Gilloise MAÇI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Union Saint-Gilloise MAÇI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı evinde ağırlayacak. Avrupa sahnesinde çıktığı 4 maçta 9 puan toplayan ve son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, ilk 8'e kalmak adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 20:43
Galatasaray-Union Saint-Gilloise MAÇI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa sahnesindeki yükselişine devam etmek istiyor. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcisi karşısında da galibiyet alarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

İŞTE GALATASARAY-UNION SG MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van De Perre, Niang, David, Ait El Hadj

Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başladı.

Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda

CİMBOM'DA HEDEF İLK 8

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, kritik maçı kazanarak puanını 12'ye çıkartmayı hedefliyor. 3 puanla 28. sırada yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, zorlu virajı geçerek ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı nasıl, nereden izlenir

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

UNION SAINT-GILLOISE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

