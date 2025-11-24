CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sakatların durumu

Sakatların durumu

Galatasaray'dan sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili dün bir açıklama yayınlandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Sakatların durumu

Galatasaray'dan sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili dün bir açıklama yayınlandı: "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır. Kaan ve Berkan günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan çalıştı."

