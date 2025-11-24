CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında sakatlık yaşayan oyuncuların son durumu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:35
Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bugün Öğretmenler Günü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Efsanemiz Bülent Korkmaz'ın da doğum günü, kutlarım. Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok."

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM NE?

"Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?"

"Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve salı günü oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

