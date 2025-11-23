Mekanın sahibi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de sahaya çıktığı son iki maçtan sadece 1 puan çıkartabilen ve ağır yara alan sarı-kırmızılılar, G.Birliği maçıyla birlikte moral buldu. Evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkartan G.Saray, F.Bahçe derbisi öncesinde rakibiyle puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. İlk yarıda büyük bir şanssızlık yaşayan ve rakip kaleye çektiği 18 şuttan gol bulamayan Cimbom, 22'de Göktan'ın kullandığı serbest vuruşta Niang'a engel olamadı. İkinci yarı ise çok farklı oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ ETKİSİ

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Kazımcan'ın pasında gelişine vuran İcardi dengeyi getirdi. 57'de İcardi'nin şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Barış takımını öne geçirirken, milli oyuncu 66'da İlkay Gündoğan'ın fileleri bulduğu pozisyonda da asist yapan isim oldu. Maçta son sözü 77'de G.Birliği'nde Metehan söylerken, sarı-kırmızılılar derbi öncesinde moral buldu. Konuk ekipte 60'da Thalisson, ev sahibinde ise 90'da Sallai kırmızı kartla ihraç edildi.