Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması! Sakatlığı...

Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması! Sakatlığı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama olduğunu açıkladı. (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:58 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 12:06
Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması! Sakatlığı...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlebirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

Sarı-kırmızılılar, Fildişili savunma oyuncusunun sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama olduğunu açıkladı.

Tedavisine başlanan Singo, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı.

