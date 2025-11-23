CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da sakatlık kervanına katılan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu. Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:17
Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Gençlerbirliği karşısına 7 eksikle çıkan Galatasaray, maçta sakatlıklarla sarsıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İlkay Gündoğan'ın kadroya döndüğü sarı-kırmızılı takımda, listeye iki yeni isim daha eklendi.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, milli takımdan sakat dönen Osimhen ve Kaan ile ağrıları olan Jakobs sonrası dünkü mücadelede Lemina ve Singo da sakatlandı.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Karşılaşmanın ilk dakikalarında bir şut denemesi sonrası sıkıntı yaşayan Lemina, 15. dakikada kendini yere bıraktı. 40'ta ise Singo oyundan çıktı.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

DURUMU CİDDİ

Lemina'da korkulacak bir durum olmadığı ancak Singo'nun ilk bulgularının ciddi olduğu öğrenildi.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Sabah'ın haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcunun 1-2 ay forma giyemeyeceği düşünülüyor.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Bahis oynadığı gerekçesiyle Eren'in 45 gün ceza aldığı Galatasaray'da Berkan da sakat.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise, ardından da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda alarm zilleri çalmaya başladı.

Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

OSIMHEN VE JAKOBS YETİŞECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada taraftara müjde verdi. Kadroyu kurarken salı günkü US Gilloise maçını da düşündüklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu, salı günü sahada olmasını bekliyoruz" dedi.

Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler"
Galatasaray'a iki sakatlık şoku daha! Lemina ve Singo devam edemedi...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan altüst oldu
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi"
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
