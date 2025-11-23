Singo'nun durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da sakatlık kervanına katılan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu. Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Gençlerbirliği karşısına 7 eksikle çıkan Galatasaray, maçta sakatlıklarla sarsıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İlkay Gündoğan'ın kadroya döndüğü sarı-kırmızılı takımda, listeye iki yeni isim daha eklendi.
Fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, milli takımdan sakat dönen Osimhen ve Kaan ile ağrıları olan Jakobs sonrası dünkü mücadelede Lemina ve Singo da sakatlandı.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında bir şut denemesi sonrası sıkıntı yaşayan Lemina, 15. dakikada kendini yere bıraktı. 40'ta ise Singo oyundan çıktı.
Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise, ardından da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda alarm zilleri çalmaya başladı.
OSIMHEN VE JAKOBS YETİŞECEK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada taraftara müjde verdi. Kadroyu kurarken salı günkü US Gilloise maçını da düşündüklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu, salı günü sahada olmasını bekliyoruz" dedi.