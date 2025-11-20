CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek cevap verdi

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek cevap verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi’nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili kararın devre arasında teknik heyetle birlikte verileceğini söyledi. İşte Özbek'in açıklaması... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 22:48 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 22:55
GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek cevap verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda Mauro Icardi'nin sözleşme durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Arjantinli golcünün geleceği için aceleci davranmayacaklarını vurguladı.

Özbek, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara verdiği katkıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız."

ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarla bu sezon 15 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mauro Icardi, 6 gol kaydetti.

