Dursun Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen’in son durumunu paylaşarak “Hedefimiz derbiye yetiştirmek” dedi. İşte Özbek'in açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 22:05
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli takım dönüşünde adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini belirten Özbek, iyileşme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Sarı-kırmızılıların başkanı, Osimhen'in MR'ının kulüpte çekildiğini hatırlatarak, "Tahminen 2 hafta gibi bir iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen'in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

