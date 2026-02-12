CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Güler'den Real Madrid'de mobbinge uğradığına dair iddialara cevap geldi!

Arda Güler'den Real Madrid'de mobbinge uğradığına dair iddialara cevap geldi!

Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'de sorun yaşadığı iddia edilmişti. Güler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile o iddialara yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 19:17 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 19:18
Arda Güler'den Real Madrid'de mobbinge uğradığına dair iddialara cevap geldi!

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin gündem olan sözleri sonrası sessizliğini bozan genç futbolcu, iddialara yanıt verdi.

Arda Güler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri!
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Külliye’de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 18:01
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 16:39
Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! 16:00
Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! 15:19
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 13:08
Daha Eski
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 13:04
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 12:23
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! 12:04
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 11:41
Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti 11:19
Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! 11:13