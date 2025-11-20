Dursun Özbek Galatasaray başkanlık seçiminde aday olacak mı? Resmen açıkladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2026 Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı. İşte Özbek'in açıklaması... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 21:01 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 21:32
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını duyurdu. Canlı yayında konuşan Özbek, seçim sürecinin üç yıldan iki yıla indirilmesinin doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Özbek, aç��klamasında şu ifadeleri kullandı:

"2026 Mayıs'ta seçimimiz var. Seçim süresini 3 seneden 2 seneye indirdik, bunun ne kadar doğru olduğunu gördük. Diğer kulüpler de artık bu yönde adımlar atıyor. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Ben kazanırım, başka bir arkadaşımız kazanır; önemli değil. Galatasaray'da bu konuların önemi yok. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı, bir kısmını gerçekleştirdik. Projeleri başlatan kişinin onları tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple adayım."

Başkan Özbek, yönetimde değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Galatasaray'da bu her zaman mümkün. Son 20 yılda rakip takımlara bakın; kaç yönetim, kaç başkan değişmiş… Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia, başarısının temelinde de bu var."

Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması!
DİĞER
Süper Lig’den Afrika Uluslar Kupası’na gidecek futbolcular belli oldu! O kulüpler çok zorlanacak...
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! Ocak ayında...
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
