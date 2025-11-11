İlkay aranıyor

Transfer olduğu ilk günden itibaren adeta futbol dersi veren ve orta alanda büyük bir fark yaratan İlkay Gündoğan, yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun yokluğu sarı-kırmızılı takım için çok büyük sorun yarattı. İlkay'ın ligde olmadığı son 3 maçta G.Saray çok zorlandı ve 5 puan bıraktı. Göztepe karşısında geriye düşen Aslan, maçı rakibi 10 kişi kalınca 3-1 yapmayı başardı. Ancak sonraki iki maç tam anlamışla kabus oldu.

Trabzonspor karşısında pozisyon bulmakta güçlük çeken ve gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, ardından konuk olduğu Kocaelispor önünde de fileleri bulamadı ve bu kez kaybetti. Okan Buruk döneminde ilk kez iki maç üst üste fileleri bulamayan sarı-kırmızılılar, İlkay'ın yokluğunda orta alanda yaratıcılığını kaybetti. Geçen sezonlarda bu görevi Mertens yerine getiriyor ve sarı-kırmızılılar sorun yaşamıyordu. Şimdi İlkay Gündoğan da olmayınca Gabriel Sara bu görev için yetersiz kalıyor.