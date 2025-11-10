CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Metehan Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! “Adımın böyle bir konuyla anılmasından büyük üzüntü duyuyorum”

Bahis soruşturması kapsamında adı geçen Galatasaraylı futbolculardan Metehan Baltacı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Baltacı, geçmişte farkında olmadan yaptığı bir bahis işlemi nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, “Futbolun adaletine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 23:45
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında adı geçen Metehan Baltacı, kamuoyuna açıklamada bulundu. Genç futbolcu, yaptığı paylaşımda hem geçmişteki bir hatasını kabul etti hem de durumun futbolculuk ilkeleriyle bağdaşmadığını fark ettiği andan itibaren bu davranışı sonlandırdığını dile getirdi.

Baltacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim.

Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır.

Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."

