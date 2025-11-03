CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Neom SC'nin radarındaydı. Sarı-kırmızılıların 50 milyon euro bonservis bedeli beklediği milli futbolcu, yaşadığı form düşüklüğü ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom'dan Barış Alper için gelen 35 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve 50 milyon Euro isteyen G.Saray, pazarlık masasına bile oturmamıştı. Bu süreçte antrenmanlara çıkmayan milli oyuncu ise taraftardaki kredisini bitirdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

Barış Alper Yılmaz, kötü oynadığı maçlarda artık tribün protestosuyla karşılaşıyor. Sabah'ın haberine göre üst üste 10 maçtır gol atamayan Barış Alper, transfer sürecinden olumsuz etkilendi. Devre arasında 35 milyon Euro'luk aynı teklifin gelmesi çok düşük ihtimal olarak görülüyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

25 yaşındaki yıldız futbolcuya bir süre önce zam yapıldı. Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan Barış Alper'in sözleşmesine 100 milyon TL'nin üstünde bonus koyuldu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

Barış Alper Yılmaz, önceki hafta taraftarın bir bölümü tarafından protesto edilirken son Göztepe karşılaşması öncesinde ise taraftarın çağrısı ile tribünü selamlamıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen Barış, 3 gol atıp 2 asist yaparken, 2.3 maç başına şut ortalaması yakaladı.

