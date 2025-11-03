CANLI SKOR ANA SAYFA
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! Ajax maçı...

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! Ajax maçı...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynayacağı Ajax maçına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:43
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! Ajax maçı...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TAKDİR GÖRMEK ÇOK KIYMETLİ"

Galatasaray'da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Çok onur verici bir onur ve Galatasaray'a da yakışır. Takdir edilmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir edildiği için hem şahsım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder.

"AJAX MAÇI ÖNEMLİ BİR EŞİK"

3 maçta 2 galibiyet aldık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız taraftarımız memnun etmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bizim için önemli bir eşik. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik.

Ajax maçı öncesi prim sözü!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
