Rekortmen!

Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen, Bodø/Glimt'e attığı gollerle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırarak üst üste 7 Avrupa maçında gol atan ilk Galatasaraylı oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçında tarihi bir rekora imza attı. Maç öncesinde, 2012 yılında üst üste 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile paylaştığı rekoru kırmak için sahaya çıkan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt'e karşı attığı gollerle hedefine ulaştı. Osimhen, 3 ve 32. dakikalarda attığı iki golle üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol atma rekorunu geliştirdi.

SON 7 AVRUPA MAÇINDA 9 GOL

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Osimhen, Galatasaray tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. Golcü oyuncu, geçen sezon 37 golle "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu" unvanının yanına bir rekor daha ekledi. Osimhen'in son 7 Avrupa kupası maçında gol attığı takımlar şöyle: Tottenham (2), Alkmaar (1), Dinamo Kiev (1), Ajax (1), Alkmaar (1), Liverpool (1), Bodo/Glimt (2)... Nijeryalı yıldız, 7 maçta 9 gol attı. Osimhen 73'te yerini İcardi'ye bıraktı.

EN HIZLI GOLÜ ATTI

Bodo/Glimt karşısında maça fırtına gibi başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı gol makinesi Osimhen, 3. dakikada attığı golle ekstra bir rekoru daha eline geçirdi. Yıldız ismin 3. dakikada attığı gol, Aslan'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken atılan golü oldu.

TAKIM SAYESİNDE

Maçın adamı seçilen Osimhen, mücadelenin ardından şunları söyledi: "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz. "

6

Maça fırtına gibi başlayıp 3. dakikada perdeyi açan Osimhen, ilk yarıda 6 net fırsat yakaladı. İsabetli 5 şutunun 2'si gol oldu. Karşı karşıya bir vuruşu da az farkla auta gitti.

