John Heitinga'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Tarih boyunca..."

Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.