John Heitinga'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Tarih boyunca..."

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Ajax ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Ajax cephesinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak Hollanda ekibinin teknik direktörü John Heitinga'nın basın toplantısında Galatasaray ile ilgili söylemiş olduğu o sözler gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Cimbom bu karşılaşmanın ardından Devler Ligi'nde 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların mutlaka galibiyet hedeflediği kritik maç öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak Ajax Teknik Direktörü John Heitinga'nın Chelsea'ye 5-1'lik skorla mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısında söylemiş olduğu sözler gündem oldu.
Hollandalı çalıştırıcı Cimbom ile karşılaşacakları maç ile ilgili olarak, "Galatasaray, Liverpool karşısında kazandı; bu yüzden iyi olmamız gerekiyor. Bu maça kendimizi hazırlamalıyız, çünkü onlar sadece şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri." ifadelerine yer verdi.