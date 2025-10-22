Galatasaray'ın kasası doldu! Bodo/Glimt zaferi sonrası...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadele ile birlikte Devler Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı.