Haberler Galatasaray Galatasaray'ın kasası doldu! Bodo/Glimt zaferi sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 3. maçında evinde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA'dan dev bir galibiyet primi elde etti. İşte o Aslan'ın kasasına giren rakam... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:56
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadele ile birlikte Devler Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 3. ile 33. dakikalarda Victor Osimhen ve 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bodo/Glimt'in golü ise 76. dakikada Andreas Helmersen'den geldi. Öte yandan Aslan, bu zaferle birlikte kulüp kasasına da önemli bir katkı sağladı.

UEFA'nın galibiyet primleri kapsamında Galatasaray, Bodo/Glimt maçını kazanmasıyla birlikte 2 milyon 100 bin Euro gelir elde etti ve Liverpool galibiyetinde elde ettiği gelirle birlikte toplamda 4 milyon 200 bin Euro'yu (Yaklaşık 205 milyon TL) kasasına koydu.

