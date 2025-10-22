Galatasaray'ın kasası doldu! Bodo/Glimt zaferi sonrası...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 3. ile 33. dakikalarda Victor Osimhen ve 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bodo/Glimt'in golü ise 76. dakikada Andreas Helmersen'den geldi. Öte yandan Aslan, bu zaferle birlikte kulüp kasasına da önemli bir katkı sağladı.
UEFA'nın galibiyet primleri kapsamında Galatasaray, Bodo/Glimt maçını kazanmasıyla birlikte 2 milyon 100 bin Euro gelir elde etti ve Liverpool galibiyetinde elde ettiği gelirle birlikte toplamda 4 milyon 200 bin Euro'yu (Yaklaşık 205 milyon TL) kasasına koydu.
