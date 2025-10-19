6 isim değişti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, RAMS Başakşehir maçının 11'inde son Beşiktaş derbisine göre 6 değişiklik yaptı. Buruk, Singo'nun yerine Sallai, Davinson'un yerine Kaan'ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, sol bek Jakobs, orta saha Lemina, kanat oyuncusu Yunus ve santrfor Osimhen'i ise yedeğe çekti. İlk 11'e Eren, Sara, Sane ve İcardi girdi.