Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'a Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup olarak İstanbul'dan yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılara verilen penaltı kararını eleştiren Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Manchester United ile oynayacakları lig maçı öncesi aynı konuya değindi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:29
Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Karşılaşmanın ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un basın toplantısındaki sözleri gündem olmuştu.

Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray lehine çalınan penaltı kararının yanlış olduğunu savunmuştu.

Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Slot konuyla ilgili, "Penaltı pozisyonunda rakibin ayağına müdahale yoktu. Biz sahada çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu belki müdahale hissetti ama olduğundan daha fazla reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi." ifadelerini kullandı.

Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Hollandalı teknik adam, pazar günü Manchester United ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında tekrar aynı konuya değindi.

Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

"VAR PENALTIYI İPTAL ETMELİYDİ"

Arne Slot, Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece Galatasaray maçında bizim penaltımızı iptal ettiler." yorumunu yaptı.

