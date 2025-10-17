Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor! Yine isyan etti

Slot konuyla ilgili, "Penaltı pozisyonunda rakibin ayağına müdahale yoktu. Biz sahada çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu belki müdahale hissetti ama olduğundan daha fazla reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi." ifadelerini kullandı.
Hollandalı teknik adam, pazar günü Manchester United ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında tekrar aynı konuya değindi.
"VAR PENALTIYI İPTAL ETMELİYDİ"
Arne Slot, Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece Galatasaray maçında bizim penaltımızı iptal ettiler." yorumunu yaptı.