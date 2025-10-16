CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde adı sıkça transfer söylentilerine karışan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında transferine izin vermediği milli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 10:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündem olmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla çok sayıda kulübü peşine takan milli futbolcunun en ciddi talibi Suudi Arabistan ekibi NEOM SC olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Arap ekibi Galatasaray'a 40 milyon Euro bonservis bedeli, Barış Alper'e ise yıllık 10 milyon Euro maaş önermişti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Ancak sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuya gelen teklifi reddetmiş, Barış Alper de teklifin reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu karara tepki göstermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Takımla antrenmanlara da çıkmayan 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Çaykur Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynadığı maçlarda kadroya alınmamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

İkas Eyüpspor maçıyla birlikte yeniden takıma dönen Barış Alper Yılmaz, taraftarlardan özür dilemişti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Galatasaray'ın milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalayacağı öne sürülürken, Barış Alper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşme detaylarını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

'DEVRE ARASINDA SATABİLİRİZ' KONTRATI

A Spor'da yayınlanan Spor Merkezi programında konuşan Kaplan, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi toplamda 6 milyon Euro'yu buluyor. Net rakam 3 milyon Euro, 20 maça çıkması durumunda 2 milyon Euro. Ancak bu ödemelerin büyük bölümü sezonun ikinci yarısı için garanti edilmiş ödemeler. Buradan çıkarılacak şey, bu sözleşme 'Biz Barış'ı devre arasında satabiliriz' kontratı gibi gözüküyor. Bir de sezonu tamamlaması durumunda 500 bin Euro sadakat bonusu var. ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
5G ihalesinde en yüksek teklif belli oldu! İşte kazanan firmalar | Ne zaman hizmete girecek?
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! 11:03
PSG - Real Madrid maçı detayları! PSG - Real Madrid maçı detayları! 10:47
Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... 10:41
İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı 10:07
Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! 09:55
Daha Eski
Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! 09:50
G.Saray'da Icardi ve Sane için kritik karar! G.Saray'da Icardi ve Sane için kritik karar! 09:30
Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle... Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle... 09:16
Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 08:08
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18