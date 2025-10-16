GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için olay iddia! Devre arasında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde adı sıkça transfer söylentilerine karışan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında transferine izin vermediği milli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalayacağı öne sürülürken, Barış Alper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşme detaylarını açıkladı.
'DEVRE ARASINDA SATABİLİRİZ' KONTRATI
A Spor'da yayınlanan Spor Merkezi programında konuşan Kaplan, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi toplamda 6 milyon Euro'yu buluyor. Net rakam 3 milyon Euro, 20 maça çıkması durumunda 2 milyon Euro. Ancak bu ödemelerin büyük bölümü sezonun ikinci yarısı için garanti edilmiş ödemeler. Buradan çıkarılacak şey, bu sözleşme 'Biz Barış'ı devre arasında satabiliriz' kontratı gibi gözüküyor. Bir de sezonu tamamlaması durumunda 500 bin Euro sadakat bonusu var. ifadelerini kullandı.