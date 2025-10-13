Özbek bir dönem daha

2024 yılında yapılan seçimle birlikte G.Saray'da üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan ve bu dönemde çok önemli başarılara imzasını atan Başkan Dursun Özbek aralıksız olarak çalışıyor. 3 yıldır üst üste gelen şampiyonluklar ve Avrupa için kurulan iddialı kadro ile en başarılı dönemini geçiren Başkan Özbek özellikle kulübe kazandırdığı projeler ve sağladığı mali kaynaklar ile dikkat çekiyor. Hala önünde yapılacak çok iş olduğunu düşünen Başkan Dursun Özbek, başladığı işi sonlandırmak için yazın yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldı. Başladığı işleri bitirmek isteyen Başkan, ekibinin büyük kısmını bozmayacak.

BORÇSUZ BİR GALATASARAY HAYALİ

Aslında görev süresini bitirdikten sonra bir daha aday olmayı düşünmeyen Başkan Dursun Özbek, kendi başlattığı projeleri büyük bir titizlikle sonlandırmak için 2026'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacak. Böylece kulübü mali açıdan bağımsızlığa kavuşturma hayalini hayata geçirme fırsatı bulacak olan Başkan Özbek, borçsuz ve kendi kendisine yeten bir G.Saray için 2 yıl daha göreve talip olacak. Üyelerden gördüğü büyük teveccühün de etkisiyle bir dönem daha aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek, 2024 yılında yapılan seçimde aldığı 3 bin 343 oyla G.Saray tarihinin en fazla oy alan başkanı olmuştu.