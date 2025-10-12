Jakobs sevindirdi

Sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılmayan ve bu durum küçük çaplı bir krize neden olan İsmail Jakobs'tan sevindirici bir haber geldi. Başarılı sol bekin sakatlığının iyiye gittiği ve Başakşehir maçında Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebileceği öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılmayan ve bu durum küçük çaplı bir krize neden olan İsmail Jakobs'tan sevindirici bir haber geldi. Başarılı sol bekin sakatlığının iyiye gittiği ve Başakşehir maçında Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebileceği öğrenildi.