Haberler Galatasaray Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Özbek’e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı

Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Özbek’e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı

Galatasaray, Topluluğu İşbirliği Kurulu’nun ortak önerisiyle Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Aydın'a hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:15
Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Özbek’e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı

Atatürk'ün yanı sıra bazı devlet büyüklerinin de imzasının yer aldığı Galatasaray Lisesi anı defterine Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun kararı ve ortak önerisiyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Teşekkür yazısında şu satırlara yer verildi:

"Sayın Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Başkanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz değerli çalışmalar, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Camiamızın, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda itibarını ve gücünü arttırmıştır. Sahadaki zaferlerin yanı sıra, kulübümüzün geleceğini teminat altına alan, tesisleşmeye yönelik projelerinizle de tarihimizde müstesna bir yer edindiniz.

Futbol Takımımızın beşinci yıldızla taçlanan 25. şampiyonluğu; Camiamızın tarihine altın harflerle yazılmış bir destan, özverili çalışmalarınız ve azminizle şekillenen bu dönemin de unutulmaz simgesi olmuştur. Bu büyük gurur, nesiller boyu her Galatasaraylının kalbinde minnetle ve coşkuyla hatırlanacaktır.

Kulübümüze kattığınız güç, Camiamıza verdiğiniz destek ve sergilediğiniz örnek liderlik için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu olarak, bu satırları sonsuz sevgi ve derin saygıyla anı defterine kaydediyoruz"

