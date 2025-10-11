CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray 120. yıl gururu

120. yıl gururu

Galatasaray, kuruluşunun 120. yılında unutulmaz bir törene imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen’in anıtları RAMS Park’taki özel alanda dün açıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
120. yıl gururu

Galatasaray, 120. yılını unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 120. yıl dönümü için Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk şiirinin efsanesi ve Galatasaray'ın unutulmaz başkanı Tevfik Fikret ile Galatasaray'ın efsane kurucu başkanı Ali Sami Yen için özel bir anıt hazırladı. RAMS Park'ta Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir tören gerçekleşti. Ayrıca kongre üyeleri de törende hazır bulundu.

Başkan Dursun Özbek, çok büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Başkan Özbek, "Bugün burada yalnızca 3 büyük ismi onurlandırmak için değil Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan 3 değeri bir araya getirmek için toplandık. Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret... Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. Ortaya çıkan yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir."

Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, Türk sporu adına da tarihi bir gün yaşadıklarını vurguladı. Dursun Özbek, "Açılışını yaptığımız bu heykel anıtı, Galatasaray'ın yalnızca sportif başarılarla değil fikri, vicdani, irfanı ve kültürel mirasıyla dimdik ayakta olduğunu simgeliyor. Bu heykel, geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar geleceğe verilen sözdür. Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in ve Ali Sami Yen'in ışığı daima yolumuzu aydınlatacaktır."

SIRA ASLANTEPE VADİSİ'NDE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in anıtını dün özel bir törenle açan Galatasaray'da sıra Aslantepe Vadisi projesine geldi. Salon sporlarına hizmet edecek tesisin projesinin onaylanmak üzere bakanlığa iletildiği dile getirildi. Sarıyer Belediyesi'nin onaylamasıyla birlikte de ruhsat çıkacak. 2026 senesi içinde Aslantepe Vadisi için inşaata başlanması hedefleniyor.

