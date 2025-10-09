CANLI SKOR ANA SAYFA
İlkay Mertens'i unutturdu

İlkay Mertens'i unutturdu

Kısa sürede herkesi kendisine hayran bırakan İlkay Gündoğan, hem futbolu bırakan Dries Mertens’in boşluğunu doldurdu hem de Okan Buruk’un sahadaki eli ayağı oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
İlkay Mertens'i unutturdu

Bir oyuncu bir takıma bu kadar uyum sağlayıp katkı verebilir. İlkay Gündoğan, çocukluk aşkı G.Saray'a geldiği ilk günden itibaren 40 yıllık Aslan gibi bir performans sergilemeye başladı. Orta alanda top tutan, pas atan ve oyunu rahatlatan İlkay, takımının ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sahada sergiliyor. Mertens'in ayrılığından sorda bu bölgede oluşan soru işaretlerini anında kaldıran 34 yaşındaki futbolcu takımın en kilit isimlerinden birisi olmayı başardı. Bu durumdan en çok da teknik direktör Okan Buruk mutluluk duyuyor. Başarılı teknik adam, İlkay'ın oyun zekasından yararlanıyor.

EKSTRA ÇALIŞIYOR

İlkay Gündoğan'ın başarısı sadece yeteneğinde saklı değil. Başarılı futbolcu her antrenman sonrasında ek çalışma gerçekleştiriyor.

