GALATASARAY HABERİ: Lemina'dan flaş Barış Alper Yılmaz sözleri! "Dışladığımızı ima ediyorlardı"

"O, kulübün büyük bir efsanesi ve senin hakkında her zaman çok iyi şeyler söyledi." "Lakabı 'İmparator', bu her şeyi özetliyor. Bana körü körüne güvenen harika bir insan tanıdım. Bir gün antrenmanda yanıma geldi ve taktiklerde neyi değiştirmemizi istediğimi sordu. Bu beni şaşırttı, hayatımda ilk kez bana bu kadar sorumluluk verilmişti. Ona Jean Michaël Seri ile iyi bir ikili olacağımızı ve topu daha iyi dolaştırabileceğimizi söyledim. Tüm takımı toplayıp bütün topların benden çıkması gerektiğini söyledi. O andan itibaren ne sızlanabilirdim ne de kenarda durabilirdim: Lider olmam gerekiyordu."