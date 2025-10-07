CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan talip! 25 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan talip! 25 milyon Euro...

Galatasaray'da Liverpool'a karşı alınan galibiyette önemli rol oynayan ve performansı ile takdir toplayan Barış Alper Yılmaz için Ada'dan sürpriz bir ekibin devre arasında teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri (Galatasaray transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Sezon başında Suudi ekibi NEOM SC'nin talip olduğu ve senelik 10 milyon euro teklif ettiği Barış Alper Yılmaz ayrılmak istemiş, daha sonra özür dileyip takıma katılmıştı.

Liverpool maçında harika bir performans sergileyen ve Szoboszlai'ye sahayı adeta dar eden Barış, yeniden Premier Lig takımlarının radarına girmeyi başardı. İngiliz basınına göre West Ham, başarılı futbolcu için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

25 MİLYON ÖNERİLMİŞTİ

Liverpool önünde hem takımına penaltı kazandıran hem de sol kanadı domine eden Barış için geçen sezon West Ham ve Nottingham Forest kulübe resmi teklifte bulunmuştu.

Oyuncunun durumunu Aston Villa da yakından takip ederken, ara transfer döneminin çok daha hareketli geçebileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar geçen yıl 25 milyon euro'yu geri çevirirken bu sezon ise NEOM'dan 60 milyon euro talep etmiş ve transfer çıkmaza girmişti.

