TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan talip! 25 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında Suudi ekibi NEOM SC'nin talip olduğu ve senelik 10 milyon euro teklif ettiği Barış Alper Yılmaz ayrılmak istemiş, daha sonra özür dileyip takıma katılmıştı.