Osimhen yıprattı

Liverpool maçında İngilizleri kendisine hayran bırakan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde gol atamasa da rakibini çok yıprattı. Hücumda pres yapan, her topa koşan, çıktığı 4 hava topunun 3'ünü alan Osimhen mükemmel bir performans sergiledi. Girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Nijeryalı futbolcu, tribünlerden büyük alkış aldı ve üzerine düşeni yaptı.