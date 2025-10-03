Derbi canavarı

Liverpool'u sahadan silerek tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Süper Lig'de de önüne geleni deviriyor. Sarı-kırmızılı takımın bu tablosundaki en önemli pay sahibi ise hiç şüphesiz başarılı teknik direktör Okan Buruk oldu. Başarılı çalıştırıcı zaman zaman eleştirilse de büyük maçlarda istediğini almayı başardı. Cumartesi günkü Beşiktaş derbisi öncesinde ortaya çıkan istatistikler de sarı-kırmızılı takımı işaret ediyor. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 15 derbiye çıkan tecrübeli hoca, 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

RAMS PARK'TA 3'TE 3

Kalan maçların 2'sinde berabere kalan sarı-kırmızılılar sadece 4 kez yenildi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 7 derbinin 4'ünü kazanırken, 3 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, F.Bahçe'ye karşı ise 8 derbinin 5'inin kazanıp sadece 1 kez yenildi. Okan Buruk döneminde RAMS Park'ta Beşiktaş'ı 3 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar bu maçların hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Elazığ, G.Antep, Sivas, Akhisar ve Başakşehir'i de dahil edince Beşiktaş'a karşı 19 kez oynadı ve 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 11 mağlubiyet aldı.