CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Derbi canavarı

Derbi canavarı

G.Saray'ın başında F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 15 derbiye çıkan başarılı çalıştırıcı, 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş'a karşı ise 7 maçın 4'ünden 3 puan çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbi canavarı

Liverpool'u sahadan silerek tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Süper Lig'de de önüne geleni deviriyor. Sarı-kırmızılı takımın bu tablosundaki en önemli pay sahibi ise hiç şüphesiz başarılı teknik direktör Okan Buruk oldu. Başarılı çalıştırıcı zaman zaman eleştirilse de büyük maçlarda istediğini almayı başardı. Cumartesi günkü Beşiktaş derbisi öncesinde ortaya çıkan istatistikler de sarı-kırmızılı takımı işaret ediyor. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 15 derbiye çıkan tecrübeli hoca, 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

RAMS PARK'TA 3'TE 3

Kalan maçların 2'sinde berabere kalan sarı-kırmızılılar sadece 4 kez yenildi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 7 derbinin 4'ünü kazanırken, 3 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, F.Bahçe'ye karşı ise 8 derbinin 5'inin kazanıp sadece 1 kez yenildi. Okan Buruk döneminde RAMS Park'ta Beşiktaş'ı 3 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar bu maçların hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Elazığ, G.Antep, Sivas, Akhisar ve Başakşehir'i de dahil edince Beşiktaş'a karşı 19 kez oynadı ve 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 11 mağlubiyet aldı.

G.Saray'da pamuk eller cebe!
UEFA ülke puanları güncellendi!
DİĞER
Avrupa'da zafer haftası | UEFA ülke puanında yükseliş! İşte Türkiye'nin yeri ve puanı...
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
Buruk'tan derbiye Liverpool planı!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:15
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:14
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:33
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 00:30
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 00:30
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 00:30
Daha Eski
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 00:30
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 00:30
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 00:30
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 00:29
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 00:29
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 00:29