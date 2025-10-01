Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen tarih yazmaya devam ediyor. Osimhen, Liverpool karşısında penaltıdan kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Nijeryalı futbolcu olmayı başardı. 26 yaşındaki forvet, 10 gole ulaştı. Öte yandan Osimhen, Galatasaray formasıyla Devler Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı. Başarılı isim, RAMS Park'ta ağları sarsarak unutulmaz galibiyetin mimarı oldu. Osimhen, 1 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

BÜTÜN STAT AYAKTA ALKIŞLADI

Sakatlığın ardından ilk 11'e geri dönen Victor Osimhen 71. dakikada kenara geldi. RAMS Park'ta bütün tribünler Osimhen'i ayakta alkışladı. Dünyaca ünlü forvet kenara geldiğinde Teknik Direktör Okan Buruk da ilk tebrik eden isim oldu. Deneyimli yıldız yedek kulübesine geldiğinde maçın heyecanını coşkuyla yaşadı. So düdük çalana kadar büyük bir heyecan duyan Osimhen, karşılaşmanın bitmesiyle beraber sahaya girdi ve tarihi galibiyeti kutladı. Osimhen tribünlere giderek mutluluğunu paylaştı.

MÜTHİS SAVUNMA

Temsilcimiz Galatasaray, tarihi Liverpool zaferinde mükmmel bir savunma ortaya koydu. Kaleci Uğurcan Çakır maç boyunca 5 kurtarış yaparken, savunma oyuncuları da müthiş bir performans sergiledi. İngiltere şampiyonu Liverpool'a karşı adeta duvar olan savunma hattı ayakta alkşlandı. Sağ bekte Singo, sol bekte Jakobs ve stoperde Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı ikilisi unutulmaz bir futbola imza attı. Benzer şekilde orta sahada Torreira, İlkay Gündoğan, Mario Lemina üçlüsü de müthiş bir presle savunma dersi verdi. Liverpool 90 dakika boyunca istediği oyunu oynayamadı ve Premier Lig'de bile böyle zorlanmadı. Okan Buruk'un defanstaki taktiği tam not aldı.

ASLAN BARIŞ

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da müthiş bir mücadele ortaya koydu. Sarı-kırmızılı temsilcimizin kazandığı penaltıyı yaptıran isim olan Barış Alper, maça sağ bek başlayan Dominik Szoboszlai'yi çok zorladı. Macar futbolcuya hata yaptıran 25 yaşındaki yıldız tribünlerden alkışı kaptı. Barış Alper tarihi galibiyette 85 dakika sahada kaldı. Taraftarlar milli yıldızı ayakta alkışladı.

SLOT YIKILDI

İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, hayal kırıklığı yaşadıklarını iletti. Holladalı hoca, "Performansımızdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Galatasaray iyi bir takım. Atmosferle birleşince çok zorlandık. İyi oyanamadık dedi.

BRONCKHORST RAKİP

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst bu kez Liverpool ile Galatasaray'a rakip oldu. Arne Slot'un yardımcısı olan Hollandalı çalıştırıcı, yedek kulübesinde yer aldı. Bronckhorst, Beşiktaş'la iki kez rakip olmuştu.

İLK PENALTI GOLÜ

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk penaltı golünü Liverpool filelerine gönderen Victor Osimhen, Galatasaray'ın bu turnuvada bir İngiliz takımına attığı en erken iç saha golünü kaydetti

TARİH YAZDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılıların hocası, 2006'da futbolcu olarak gol attığı maçta Liverpool önünde 3-2'lik galibiyet yaşamıştı. Buruk dün gece de teknik adam olarak 1-0'lık unutulmaz zaferin mimarı oldu. Okan Buruk, "Futbolculuğumdaki son Şampiyonlar Ligi maçımda Liverpool'u yenmiştik. Şimdi hoca olarak bu mutluluğu yaşadım. Kendi sahamızda oynadığımız maçta ruhumuzu ortaya koymalıydık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Oyuncularımı maçtan önce çok iyi görmüştüm. Hepsini kutladım" dedi.

CRYSTAL PALACE UĞURU

Sarı-kırmızılılar sürpriz bir tesadüfü yaşadı. Son 2 sezonda Premier Lig'de Crystal Palace'a mağlup olan takımlar Galatasaray'a da kaybetti. 3 senedir Manchester United, Tottenham ve Liverpool; Crystal Palace'a yenildikten sonra Cimbom'a boyun eğerek farklı bir durum yaşadı.

İNGİLİZLERİ DEVİRİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz takımlarını affetmiyor. Aslan; 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'nde Tottenham ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u devirdi. Okan Buruk, İngilizlere karşı en fazla kazanan hocalardan oldu.