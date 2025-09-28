Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen ve 7'de 7 yapan Galatasaray'da rakibe verile pozisyonlar ve birçok futbolcunun formsuz olması endişeye yol açtı.
Okan Buruk'un hamleleri de eleştiri konusu olurken, sarı-kırmızılılarda Liverpool maçı öncesi keyifler kaçtı. İşte Milliyet'in haberine göre Galatasaray'daki 5 büyük sorun...
1- Okan Buruk'un tercihleri:3'lü savunma formasyonu yine tutmadı ve riskli göründü. Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olurken Alanyaspor maçının son anlarında ciddi sıkıntılar yaşandı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2- Leroy Sane problemi:Yıllık 12 milyon euro kazanan Leroy Sane kötü performansıyla kredisini erken tüketmek üzere. Alman yıldızın özellikle fiziksel eksikleri göze çarpmaya başladı.
3- Barış Alper Yılmaz geriye gitti:Milli futbolcu transfer sürecinden olumsuz etkilendi. Ligde forma girdi ancak çıkmadığı idmanlar ve kaçırdığı maçlar onu hem mental hem de fiziksel olarak geriye götürdü.
4- Mauro Icardi hazır değil:Alanya'da klas bir gole imza attı ancak fiziksel açıdan hala iyi durumda değil ve bu durum takım savunmasını da olumsuz yönde etkiliyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.