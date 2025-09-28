CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı öncesi düşündüren tablo. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un önünde çözülmesi gereken 5 büyük sorun var. İşte madde madde ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:22 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen ve 7'de 7 yapan Galatasaray'da rakibe verile pozisyonlar ve birçok futbolcunun formsuz olması endişeye yol açtı.

Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

Okan Buruk'un hamleleri de eleştiri konusu olurken, sarı-kırmızılılarda Liverpool maçı öncesi keyifler kaçtı. İşte Milliyet'in haberine göre Galatasaray'daki 5 büyük sorun...

Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

1- Okan Buruk'un tercihleri: 3'lü savunma formasyonu yine tutmadı ve riskli göründü. Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olurken Alanyaspor maçının son anlarında ciddi sıkıntılar yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

2- Leroy Sane problemi: Yıllık 12 milyon euro kazanan Leroy Sane kötü performansıyla kredisini erken tüketmek üzere. Alman yıldızın özellikle fiziksel eksikleri göze çarpmaya başladı.

Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

3- Barış Alper Yılmaz geriye gitti: Milli futbolcu transfer sürecinden olumsuz etkilendi. Ligde forma girdi ancak çıkmadığı idmanlar ve kaçırdığı maçlar onu hem mental hem de fiziksel olarak geriye götürdü.

Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

4- Mauro Icardi hazır değil: Alanya'da klas bir gole imza attı ancak fiziksel açıdan hala iyi durumda değil ve bu durum takım savunmasını da olumsuz yönde etkiliyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool maçında ne olacak?

5- Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın formu: Ne Sara ne de Lemina istenen düzeyde değil. Torreira orta sahada çok yalnız kaldı. Bu durum Okan Buruk'u düşündürüyor.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
DİĞER
Aynadaki Yabancı’dan yeni tanıtım!
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü!
F.Bahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! 11:19
Hatayspor-Bandırmaspor maçı bilgileri! Hatayspor-Bandırmaspor maçı bilgileri! 11:15
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 11:12
İstanbulspor-Boluspor maçı bilgileri! İstanbulspor-Boluspor maçı bilgileri! 11:07
Manisa FK-Bodrum FK maçı bilgileri! Manisa FK-Bodrum FK maçı bilgileri! 10:34
Angers-Brest maçı detayları! Angers-Brest maçı detayları! 10:28
Daha Eski
Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 10:18
Türkmenoğlu ve Aydın'dan gümüş madalya! Türkmenoğlu ve Aydın'dan gümüş madalya! 10:14
Kayserispor-Gençlerbirliği maçı detayları! Kayserispor-Gençlerbirliği maçı detayları! 10:13
Konyaspor-Başakşehir maçı detayları! Konyaspor-Başakşehir maçı detayları! 10:05
Lille-Lyon maçı detayları! Lille-Lyon maçı detayları! 09:57
Rizespor-Kasımpaşa maçı detayları! Rizespor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:54