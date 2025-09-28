CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Liverpool maçını Clement Turpin yönetecek!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Son olarak bu mücadelenin hakemi açıklandı.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:13 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:21
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Son olarak bu mücadelenin hakemi açıklandı.

Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İŞTE ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR:

24.10.2024 Fenerbahçe 1-1 Manchester United

06.07.2024 Hollanda 2-1 Türkiye

16.08.2017 Başakşehir 1-2 Sevilla

10.03.2016 Fenerbahçe 1-0 Braga

12.12.2013 Lazio 0-0 Trabzonspor

02.09.2011 Türkiye 2-1 Kazakistan

27.09.2010 Türkiye U17 6-1 Çekya U17

22.09.2010 Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

