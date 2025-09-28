Galatasaray-Liverpool maçını Clement Turpin yönetecek!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Son olarak bu mücadelenin hakemi açıklandı.

Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İŞTE ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR:

24.10.2024 Fenerbahçe 1-1 Manchester United

06.07.2024 Hollanda 2-1 Türkiye

16.08.2017 Başakşehir 1-2 Sevilla

10.03.2016 Fenerbahçe 1-0 Braga

12.12.2013 Lazio 0-0 Trabzonspor

02.09.2011 Türkiye 2-1 Kazakistan

27.09.2010 Türkiye U17 6-1 Çekya U17

22.09.2010 Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17