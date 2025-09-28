CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GalatasarayLiverpool maçı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında İstanbul’da oynanacak ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray, ilk hafta Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyetin ardından, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 13:05 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 07:47
Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik bir mağlubiyet almıştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Rams Park'taki bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da öncelikli olarak satışa çıkacak.

SON 9 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 9 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

Galatasaray, sonrasındaki 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 3 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. "Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 11 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.

