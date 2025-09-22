Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından moral bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantajı eline almak isteyen Okan Buruk'un öğrencileri, 3 puanla birlikte zirve yarışındaki farkı 6'ya çıkarmanın planlarını yapıyor. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Bardhi, Umut, Muleka

SARI-KIRMIZILILARDA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt karşısında 5-1 kaybeden Galatasaray, ligde moral depolamak istiyor. Güçlü rakibine karşı kazanarak tekrar çıkış yakalamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı haftada puan farkını 6'ya çıkartmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

GALATASARAY'IN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu🗓️ 6. Hafta⚽ T. Konyaspor📆 22.09.2025⏰ 20.00🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park📲 #GSvKNY pic.twitter.com/5qRYpefZDY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2025

KONYASPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 Trendyol Süper Lig 6. Hafta🆚 Galatasaray🗓️ 22 Eylül Pazartesi ⏰ 20.00🏟️ Rams Park 👤 Yasin Kol📲 #GSvKNY pic.twitter.com/VfJauZsxNv — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) September 21, 2025

MAURO ICARDİ İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında sakatlanarak uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, 2025-2026 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. 4 Süper Lig maçında 3 gol kaydeden 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Konyaspor karşısında da gol veya goller bulmayı amaçlıyor. İşte Mauro Icardi'nin istatistikleri:

GALATASARAY İLE KONYASPOR ARASINDA 49. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 35 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 92 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Konyaspor, geçtiğimiz sezon 2'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 3 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

İKİ TAKIMIN REKABETİNDEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021 tarihinde Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

CİMBOM, SÜPER LİG'DE 13 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaları kazanırken, ligdeki 13 müsabakadan galip ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

RAMS PARK'TA ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'de iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, daha sonra yaptığı mücadelelerde yenilmedi. Bu maçın ardından evinde geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 2 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 5 müsabakada rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Cimbom, 1 golle de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.

3 FUTBOLCUDAN 3'ER GOL

Galatasaray'da Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, ligde takımın en golcü futbolcuları olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 2, Leroy Sane, Yunus Akgün ile Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR 7. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk, Galatasaray'ı, Uçar da Ümraniyespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 6 maçta Buruk 5 kez kazanırken, 1 müsabakada berabere tamamlandı.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.