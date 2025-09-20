CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Deplasman hasreti sürüyor

Deplasman hasreti sürüyor

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Deplasman hasreti sürüyor

Son dış saha zaferini 2023-24 sezonunda Manchester United'ı mağlup ederek elde eden Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından deplasmanda 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 Avrupa Ligi maçına çıktı. Sarıkırmızılılar, söz konusu 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

EN SON TOTTENHAM

Aslan, Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa'da çıktığı son 7 maçtan da galibiyet alamamış oldu. Son Avrupa galibiyetini geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

18 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, son 18 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sadece 1 kez galip geldi. Sarı-kırmızılılar, grup aşamalarında çıktığı 18 mücadelede 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Galatasaray'ın gruplarda aldığı son galibiyet 2023-24 sezonunda oynanan ve 3-2 kazanılan Manchester United maçıydı.

