Görsel şölen

İki takım taraftarları Frankfurt Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde yan yana gelerek dostluk görüntüleri sergiledi. Galatasaraylı taraftarlar stadyumda büyük bir görsel şölene imza attı. Kendilerine ayrılan 3 bin kişilik bölümü tamamen dolduran gurbetçiler, sarıkırmızı bayraklar ve yaktıkları meşalelerle tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

KONFETİ YAĞMURU

Ayrıca 90 dakika öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahayı konfeti yağmuruna tuttu. Ev sahibi takımın taraftarları söyledikleri marşlarla takımlarına destek oldu. Zaman zaman tribünlerden sahaya meşaleler atılması dikkat çekti.