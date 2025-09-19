Görsel şölen

İki takım taraftarları Frankfurt Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde yan yana gelerek dostluk görüntüleri sergiledi. Galatasaraylı taraftarlar stadyumda büyük bir görsel şölene imza attı. Kendilerine ayrılan 3 bin kişilik bölümü tamamen dolduran gurbetçiler, sarıkırmızı bayraklar ve yaktıkları meşalelerle tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.
KONFETİ YAĞMURU
Ayrıca 90 dakika öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahayı konfeti yağmuruna tuttu. Ev sahibi takımın taraftarları söyledikleri marşlarla takımlarına destek oldu. Zaman zaman tribünlerden sahaya meşaleler atılması dikkat çekti.