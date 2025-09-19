CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Görsel şölen

Görsel şölen

Gurbetçiler Frankfurt Stadı'ndaki karşılaşmada adeta şov yaptı. 3 bin kişilik bölümü tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı bayraklar ve meşalelerle tribünleri karnaval yerine çevirdi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Görsel şölen

İki takım taraftarları Frankfurt Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde yan yana gelerek dostluk görüntüleri sergiledi. Galatasaraylı taraftarlar stadyumda büyük bir görsel şölene imza attı. Kendilerine ayrılan 3 bin kişilik bölümü tamamen dolduran gurbetçiler, sarıkırmızı bayraklar ve yaktıkları meşalelerle tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

KONFETİ YAĞMURU

Ayrıca 90 dakika öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahayı konfeti yağmuruna tuttu. Ev sahibi takımın taraftarları söyledikleri marşlarla takımlarına destek oldu. Zaman zaman tribünlerden sahaya meşaleler atılması dikkat çekti.

