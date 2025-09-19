CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup gelen Galatasaray'da dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılıların taraftarlarını tedirgin eden istatistikleri... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:02
Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Maçın ilk bölümlerini iyi oynayan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle öne geçse de ilk devreyi 3-1 geride tamamladı.

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

İkinci yarıda Galatasaray topla oynasa da istediği pozisyonları üretmekte zorlandı ve Alman ekibi karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. 16 maç sonra kaybeden Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

SERİ ALMANYA'DA SON BULDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan sarı kırmızılılar, 16 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Aslan, geçtiğimiz sezon 11 Nisan 2025 tarihinde Samsunspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetten bu yana oynadığı maçlardan mağlup ayrılmamıştı. Sarı kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt maçından önce ise son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında mağlup olmuştu.

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Sarı kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Son dış saha zaferini 2023-24 sezonunda Manchester United'ı mağlup ederek elde eden Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından deplasmanda 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını da kaybeden sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

SON ZAFER TOTTENHAM'A KARŞI

Sarı kırmızılar, Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa'da çıktığı son 7 maçtan da galibiyet alamamış oldu. Son Avrupa galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a karşı alan sarı kırmızılı ekip, sonrasında 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

18 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, son 18 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sadece 1 kez galip geldi. Sarı kırmızılılar, grup aşamalarında çıktığı 18 mücadelede 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Galatasaray'ın gruplarda aldığı son galibiyet ise 2023-2024 sezonunda oynanan Manchester United mücadelesiydi.

Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

4 YIL İLK DEFA

Sarı kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle Avrupa'da yaklaşık 4 yıl sonra kalesinde bir maçta 5 gol yemiş oldu. Galatasaray, son olarak 21 Temmuz 2021'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda deplasmanda Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 mağlup olmuştu.

