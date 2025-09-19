Galatasaray'da yenilginin ağır bilançosu! 4 yıl sonra ilk defa...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Maçın ilk bölümlerini iyi oynayan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle öne geçse de ilk devreyi 3-1 geride tamamladı.