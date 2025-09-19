Alman görünümlü İtalyan

Frankfurt maçının hakemi Marco Guida, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle büyük tepki çekti. İtalyan hakem, özellikle 42'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol öncesinde Torreira'nın rakibine faul yaptığını iddia ederek düdüğünü çaldı ve Galatasaray'ın buz gibi golünü iptal etti. Bu karar sarı-kırmızılı kulübeyi ve ekranları başındaki milyonları çıldırttı. Maçın seyri İtalyan hakemin bu düdüğüyle değişti.