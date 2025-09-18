GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına bu akşam E.Frankfurt deplasmanında çıkacak Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üstüne yapılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Alman ekibinin geçtiğimiz hafta sonu Leverkusen'le oynadığı ve 3-1 yenildiği maçın üzerinden analizler yapıyor.