GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

Buruk ile teknik ekibi, E.Frankfurt'un tüm artı ve eksilerini masaya yatırıyor. Okan Buruk özellikle takımının hücumdaki gücüne dikkat çekiyor. Duran toplar ve geçiş oyunları 90 dakikada çok kritik olacak.
Buruk, özellikle Leroy Sane ve İlkay'ın tecrübelerinden faydalanmak istiyor. İki yıldız ismin Almanya'yı ve Almanya'daki futbol ortamını çok iyi tanıması teknik ekibin elini güçlendiriyor. Icardi de bir diğer önemli koz.
