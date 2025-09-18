CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavına deplasmanda E. Frankfurt ile oynayacağı maçla başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un özel bir plan hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 10:56 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 10:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına bu akşam E.Frankfurt deplasmanında çıkacak Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üstüne yapılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Alman ekibinin geçtiğimiz hafta sonu Leverkusen'le oynadığı ve 3-1 yenildiği maçın üzerinden analizler yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

Buruk ile teknik ekibi, E.Frankfurt'un tüm artı ve eksilerini masaya yatırıyor. Okan Buruk özellikle takımının hücumdaki gücüne dikkat çekiyor. Duran toplar ve geçiş oyunları 90 dakikada çok kritik olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan E. Frankfurt maçına özel plan!

Buruk, özellikle Leroy Sane ve İlkay'ın tecrübelerinden faydalanmak istiyor. İki yıldız ismin Almanya'yı ve Almanya'daki futbol ortamını çok iyi tanıması teknik ekibin elini güçlendiriyor. Icardi de bir diğer önemli koz.

REKLAM - Türk Telekom
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun"
DİĞER
Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu ile olan görüşmesini açıkladı: "Kerem beni aradı..."
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında... Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında... 10:24
Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? 10:15
Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? 09:52
Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:42
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:47
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" 08:31
Daha Eski
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10