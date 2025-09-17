Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Almanya'da açıyor

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.

Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

- OSIMHEN'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemedi.

Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan Osimhen'in ağrılarının durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Victor Osimhen, Frankfurt müsabakasına yetişmemesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

- GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

- HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİLİ BAŞLADI

Galatasaray, sezona hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek girdi.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada ise Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla geçti.

Son olarak ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gören "Cimbom" hücumun yanı sıra savunmada da başarılı performans sergiledi.

- TARAFTARLAR İTİCİ GÜCÜ OLACAK

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapılacak maçta sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda Türk futbolseverin tribünde desteklemesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu dış sahada açacak Galatasaray, ilk maçını Almanya'da Eintracht Frankfurt ile yapacak. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı ülkede oynanacak müsabakada Galatasaray'ı ciddi bir taraftar topluluğu destekleyecek.

Eintracht Frankfurt, ev sahibi takım tribünlerinden Galatasaray taraftarına bilet satılmaması için önlemler alsa da yarınki karşılaşmada çok sayıda Türk futbolsever misafir ekip tribünü dışındaki yerlerden de takımlarına destek verecek.

- UEFA KADROSU

Galatasaray'ın UEFA listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

- FRANKFURT'TA MİLLİ FUTBOLCU CAN UZUN FORMA GİYİYOR

Alman temsilcisi, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor.

Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı-beyazlı formayla 3 Bundesliga maçına çıkıp 3 gol attı.

Eintracht Frankfurt'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrfor Michy Batshuayi de forma giyiyor. Bu sezon 2 lig maçında süre alan Batshuayi, sahada kaldığı 26 dakikada skor katkısı veremedi.

- EKİTİKE'Yİ KAYBETTİLER

Kırmızı-beyazlı takım, geçen sezon başarılarında büyük rol alan Kamerun asıllı Fransız santrforları Hugo Ekitike'yi Liverpool'a sattı.

Ekitike'yi 95 milyon avroya elden çıkaran Almanya temsilcisi, Brezilyalı stoper Tuta'yı da Katar'ın Al-Duhail takımına sattı. Eintracht Frankfurt, 21'er milyon avro harcayarak Alman santrfor Jonathan Burkardt ile Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt'ta 4 golü bulunan Doan, üçer gollü Can Uzun ve sol kanat Jean-Matteo Bahoya hücumda ön plana çıkan oyuncular olarak dikkati çekti.

- EV SAHİBİ EKİPTE 2 EKSİK

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek.

Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.