Galatasaray için şaşırtan Şampiyonlar Ligi yorumu!

The Athletic'in Galatasaray'la ilgili değerlendirmesinde ise şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray, bir Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu sezon yeni bir Avrupa kupası başarısı yaşama ihtimali çok düşük olsa da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansları yüksek.