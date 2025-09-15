Galatasaray için şaşırtan Şampiyonlar Ligi yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray için The Athletic'ten şaşırtan bir değerlendirme geldi. Site, Şampiyonlar Ligi incelemesinde sarı kırmızılı ekibi 36 takım arasından beklenmedik bir sıraya yerleştirdi. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçına 18 Eylül Perşembe akşamı saat 22.00'de çıkacak.
Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak sarı kırmızılı ekibin grup aşamasında karşılaşacağı diğer takımlar Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Royale Union SG, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City.
Cimbom'un bu zorlu grup fikstürünü değerlendiren The Athletic internet sitesi, Galatasaray'ı Devler Ligi'nde mücadele edecek 36 takım arasından 28. sıraya yerleştirdi.
The Athletic'in Galatasaray'la ilgili değerlendirmesinde ise şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray, bir Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu sezon yeni bir Avrupa kupası başarısı yaşama ihtimali çok düşük olsa da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansları yüksek.
Türk liginde son üç sezonda sadece yedi maç kaybettiler. Victor Osimhen'i transfer ettiler ve Leroy Sane'nin kanattan onu besleyecek paslarıyla dikkat edilmesi gereken bir takım haline geldiler."
Öte yandan, The Athletic, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarla ilgili hazırladığı sıralamada ilk 10 sıraya şu takımları koydu:
1-Paris Saint-Germain 2-Barcelona 3-Real Madrid 4-Liverpool 5-Bayern Münih 6-Manchester City 7-Arsenal 8-Chelsea 9-Napoli 10-Atletico Madrid
