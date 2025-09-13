İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY CANLI İZLE | İkas Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonlar Ligi mesaisinden önce hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. Peki, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Eyüpspor-Galatasaray maçı öncesi son notlar...

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Eyüpspor-Galatasaray maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Yunus, Sane, Icardi

GALATASARAY'DAN REKOR BAŞLANGIÇ

Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom, Süper Lig'de sezona rekorlarla başladı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört maçı da en az üç gol atarak kazanan Galatasaray, en son 2009-10 sezonuna bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisi yakalayarak başladı. Bu sezon ligde attığı 13 gole karşılık kalesinde bir gol gören Galatasaray, lig tarihinde bu aşamalarda yakaladığı en yüksek gol averajını (+12; 1998-99 ve 1994-95) tekrarladı.

KEREM DEMİRBAY BU KEZ RAKİP

Eyüpspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez oynayacak. Sarıkırmızılılara 2023 yılının yazında Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Bu yaz transfer döneminde Eyüpspor'un kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a karşı ilk defa forma giyecek.

EYÜPSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

EYÜPSPOR, İSTANBUL DERBİLERİNDE KAZANAMADI

Eyüpspor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Eyüpspor bugüne kadar İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 Süper Lig maçını kazanamadı. Eflatun-sarılılar 8 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY KADROSUNDA İKİ VEDA

Aslan'da transferin son gününde iki ayrılık yaşandı. Galatasaray'da Eyüp Aydın, Samsunspor'a giderken, kaleci Jankat Yılmaz da Eyüpspor'un yolunu tuttu. İki isim de kiralık gitti.

SARI-KIRMIZILILARDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligin ilk dört haftasında Gaziantep ve Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Galatasaray maçı hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.