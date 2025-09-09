CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan genç yeteneğe kanca! Otto Rosengren'in transferi duyuruldu



Transferde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Galatasaray, sürpriz bir isme kancayı taktı. İsveç basını orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılara Otto Rosengren'in transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:40


Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günlerden geçiyor. Transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar rotasyonu genişletmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



Yabancı kontenjanında 1 boşluğu bulunan ve 23 yaş altı kontenjanında 1 kişilik yeri olan sarı-kırmızılılar bu doğrultuda da 2003 ve sonrası doğumlu bir transfer yaparak rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor. Merkez orta saha mevkisinde yalnızca 5 alternatifi bulunan Cimbom, bu mevkiye bir ekleme yaparak hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de kupada mücadele edeceği sezonda oyunculara çok fazla yük bindirmemeyi amaçlıyor.



Merkez orta saha transferiyle ilgili Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir izlediği flaş bir ismin transferi için harekete geçildiği iddia edildi. Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Malmö forması giyen 22 yaşındaki İsveçli genç yetenek Otto Rosengren için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde Aslan'ın genç futbolcuyu transfer etmek için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapacağı aktarıldı.



Geçen sezon Galatasaray'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde de forma giyen genç futbolcu etkili bir performans sergilemişti. Bu sezon İsveç ekibi ile Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 8 maçta saha çıkan Rosengren, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonda ise İsveç Ligi'nde 20 maçta sahaya çıkan genç futbolcu 2 gol ve 6 asist kaydetmişti.



1 kez İsveç milli takımının da formasını giyen Otto, İsveç U21 takımının da formasını 12 kez giyerken 3 gol kaydetti. Malmö ile mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.



İŞTE O HABER

