Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ RİSK ALINMAYACAK Milliyet'te yer alan habere göre 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Okan Buruk, Osimhen'i riske etmeme kararı aldı. Mauro Icardi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Süper Lig'deki Eyüpspor maçında forvette Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans tanıyacağı öğrenildi.