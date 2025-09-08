Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İkas Eyüpspor ile oynanacak mücadelede santrfor tercihini yaptı. Milli takım arasında sakatlanan Victor Osimhen'in yerine sarı-kırmızılıların ileri ucunda Barış Alper Yılmaz görev alacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Dünya Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Victor Osimhen için alınan karar belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı golcüyü riske etmeyerek Eyüpspor karşılaşmasında ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planlıyor.
OSIMHEN İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Ruanda maçında 36. dakikada sakatlanarak oyunu terk eden Victor Osimhen'in durumu İstanbul'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek. Nijerya Milli Takımı doktoru, yıldız futbolcunun kaval kemiği bölgesinde morluk tespit edildiğini ve Güney Afrika maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Galatasaray, oyuncusunu hızla İstanbul'a getirmek için özel uçak tahsis etti. Yapılacak MR kontrolleri sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süreci belirlenecek.
Milliyet'te yer alan habere göre 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Okan Buruk, Osimhen'i riske etmeme kararı aldı. Mauro Icardi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Süper Lig'deki Eyüpspor maçında forvette Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans tanıyacağı öğrenildi.
BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR MESAJI
Öte yandan son dönemde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'ın, kamuoyuna yönelik bir özür mesajı paylaşacağı ifade edildi.