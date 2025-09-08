CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İkas Eyüpspor ile oynanacak mücadelede santrfor tercihini yaptı. Milli takım arasında sakatlanan Victor Osimhen'in yerine sarı-kırmızılıların ileri ucunda Barış Alper Yılmaz görev alacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 09:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

Galatasaray'da Dünya Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Victor Osimhen için alınan karar belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı golcüyü riske etmeyerek Eyüpspor karşılaşmasında ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planlıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

OSIMHEN İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Ruanda maçında 36. dakikada sakatlanarak oyunu terk eden Victor Osimhen'in durumu İstanbul'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek. Nijerya Milli Takımı doktoru, yıldız futbolcunun kaval kemiği bölgesinde morluk tespit edildiğini ve Güney Afrika maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

Galatasaray, oyuncusunu hızla İstanbul'a getirmek için özel uçak tahsis etti. Yapılacak MR kontrolleri sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süreci belirlenecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ RİSK ALINMAYACAK

Milliyet'te yer alan habere göre 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Okan Buruk, Osimhen'i riske etmeme kararı aldı. Mauro Icardi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Süper Lig'deki Eyüpspor maçında forvette Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans tanıyacağı öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan kritik karar! Osimhen yerine…

BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR MESAJI

Öte yandan son dönemde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'ın, kamuoyuna yönelik bir özür mesajı paylaşacağı ifade edildi.

REKLAM - Türk Telekom
Çakar'dan flaş yorum: Arşiv unutmayacak!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı açıklama! Galatasaray'a transfer olacak mı?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul'da trafik yoğunluğu
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
F.Bahçe'de karar günü! Teknik direktör...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti" Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti" 08:08
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi 07:19
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18
Daha Eski
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 01:18
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 01:18
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 01:18
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 01:18
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 01:18
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 01:18