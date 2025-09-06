Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması!

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Reschke, bilet konusunda "Elbette taraftarların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

"1992'DEKİ MAÇTAN SONRA İLERLEME KATETTİK"

"Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı için özel bir maç. Bence Galatasaray ile 1992'de burada oynadığımız 'deplasman maçına' göre birkaç adım daha ilerledik. Deplasman taraftarları için yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı. Bunun dışında, sadece sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadan önce üye olmuş olmalılar, bu maç için bilet alabilirler. Elbette bunların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz."

"İKİ UYARIDA BULUNMAK GEREKİYOR"

"Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler. Bu yüzden bu işten uzak durmak en iyisi. İkinci uyarı ise, hızlı kazanmak için bu platformlarda biletlerini satanlara yönelik. Karaborsa konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuzun yardımıyla pazarı tarıyoruz. Satıcılar uyarılıyor, sunulan biletler iptal ediliyor. Sezonluk bilet sahipleri söz konusu ise, sezonluk bilet iptal ediliyor! Aşırı cüretkar durumlarda üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebiliyor. Bilet borsamıza bir göz atmalısınız. Maçtan önceki hafta da buradaki hareketlilik devam edecektir. Ancak burada da, güvenlik nedeniyle, bilet satın alırken en azından Eintracht Frankfurt üyesi olmanız gerekiyor."