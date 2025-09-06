CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması!

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması!

Alman Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 21:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması!

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Reschke, bilet konusunda "Elbette taraftarların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

"1992'DEKİ MAÇTAN SONRA İLERLEME KATETTİK"

"Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı için özel bir maç. Bence Galatasaray ile 1992'de burada oynadığımız 'deplasman maçına' göre birkaç adım daha ilerledik. Deplasman taraftarları için yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı. Bunun dışında, sadece sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadan önce üye olmuş olmalılar, bu maç için bilet alabilirler. Elbette bunların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz."

"İKİ UYARIDA BULUNMAK GEREKİYOR"

"Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler. Bu yüzden bu işten uzak durmak en iyisi. İkinci uyarı ise, hızlı kazanmak için bu platformlarda biletlerini satanlara yönelik. Karaborsa konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuzun yardımıyla pazarı tarıyoruz. Satıcılar uyarılıyor, sunulan biletler iptal ediliyor. Sezonluk bilet sahipleri söz konusu ise, sezonluk bilet iptal ediliyor! Aşırı cüretkar durumlarda üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebiliyor. Bilet borsamıza bir göz atmalısınız. Maçtan önceki hafta da buradaki hareketlilik devam edecektir. Ancak burada da, güvenlik nedeniyle, bilet satın alırken en azından Eintracht Frankfurt üyesi olmanız gerekiyor."

Reklam
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlığını sürdürdü Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlığını sürdürdü 21:50
A Milli Futbol Takımı, İspanya maçına hazır A Milli Futbol Takımı, İspanya maçına hazır 21:43
İşte Hakan Bilal Kutlualp'in listesi İşte Hakan Bilal Kutlualp'in listesi 21:39
Muçi Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı Muçi Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı 21:39
Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! 21:35
İngiltere Andorra'yı rahat geçti! İngiltere Andorra'yı rahat geçti! 21:04
Daha Eski
Portekiz Ermenistan'a şans tanımadı! Portekiz Ermenistan'a şans tanımadı! 21:01
İspanya, Türkiye maçı hazırlıklarını bitirdi İspanya, Türkiye maçı hazırlıklarını bitirdi 20:47
Guardiola'dan İlkay Gündoğan'a övgü! Guardiola'dan İlkay Gündoğan'a övgü! 19:52
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi 19:46
F.Bahçe'ye Ederson müjdesi! F.Bahçe'ye Ederson müjdesi! 19:38
De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! 19:09