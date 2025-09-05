Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Transfer döneminde Sane'yi hızlı bir şekilde renklerine katan ve tüm odak noktasını Victor Osimhen'e veren G.Saray, kalan eksik bölgelerini de Şampiyonlar Ligi listelerine kadar tamamladı.

Kaleye Uğurcan Çakır'ı, savunmaya da Singo'yu çeken yönetim, orta sahadaki rotasyonu da İlkay Gündoğan hamlesi ile tamamladı.