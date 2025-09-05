CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor. Parçalı formayı giymek için fedakarlığa hazır olduğunu ileten Hakan Çalhanoğlu kulübü İnter'e de baskı yapıyor... Artık iş sadece iki takımın anlaşmasına kaldı. İşte transferin detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

Transfer döneminde Sane'yi hızlı bir şekilde renklerine katan ve tüm odak noktasını Victor Osimhen'e veren G.Saray, kalan eksik bölgelerini de Şampiyonlar Ligi listelerine kadar tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

Kaleye Uğurcan Çakır'ı, savunmaya da Singo'yu çeken yönetim, orta sahadaki rotasyonu da İlkay Gündoğan hamlesi ile tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluk aşkı G.Saray'da forma giyme arzusu, yönetimi bu fırsat transferi için zorluyor. Milli takım kaptanı için yönetim bir kez daha harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

KOLAYLIK İSTEDİ
Inter ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar bu transferi 10 milyon euro'luk bir bonservise bitirmek istiyor. 15'e kadar çıkmayı göze alan yönetim, yaz ayında kapıyı 30 milyondan açan İnter'in direncini kırıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

Bir yandan da Hakan Çalhanoğlu ayrılmak için İtalyan ekibine baskı yaparken taraflar arasında büyük bir fark kalmadı. İnter Başkanı Marotta'dan kendisine kolaylık gösterilmesini isteyen Hakan, şimdi iki takımın anlaşmaya varmasını bekliyor. Taraflar anlaşırsa Hakan, milli maçlar sonrasında imzayı atacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

PARA ÖNEMLİ DEĞİL
Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı G.Saray formasını sırtına geçirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yönetime iletti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Büyük fedakarlık yaptı

31 yaşındaki futbolcu ne yıllık ücretini dert ediyor ne de Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında bu sezon oynamayacak olmasını. Hakan'ın bu tavrı karşısında yönetim de mali durumu göz ederek tüm şartlarını zorlayacak.

G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
F.Bahçe'de flaş karar! İsmail Kartal...
DİĞER
4 büyüklerin yabancı sayıları belli oldu! Yıldız futbolcularla yollar ayrılabilir...
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
Bizim Çocuklar galibiyetle başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dört dörtlük Ispartaspor Dört dörtlük Ispartaspor 00:31
Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! 23:59
Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! 23:59
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 23:59
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! 23:59
Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu 23:59
Daha Eski
Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 23:58
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 23:58
Bursa evinde farklı turladı! Bursa evinde farklı turladı! 23:58
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 23:58
Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... 23:58
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... 23:58