Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor. Parçalı formayı giymek için fedakarlığa hazır olduğunu ileten Hakan Çalhanoğlu kulübü İnter'e de baskı yapıyor... Artık iş sadece iki takımın anlaşmasına kaldı. İşte transferin detaylar...
KOLAYLIK İSTEDİ Inter ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar bu transferi 10 milyon euro'luk bir bonservise bitirmek istiyor. 15'e kadar çıkmayı göze alan yönetim, yaz ayında kapıyı 30 milyondan açan İnter'in direncini kırıyor.
Bir yandan da Hakan Çalhanoğlu ayrılmak için İtalyan ekibine baskı yaparken taraflar arasında büyük bir fark kalmadı. İnter Başkanı Marotta'dan kendisine kolaylık gösterilmesini isteyen Hakan, şimdi iki takımın anlaşmaya varmasını bekliyor. Taraflar anlaşırsa Hakan, milli maçlar sonrasında imzayı atacak.
PARA ÖNEMLİ DEĞİL Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı G.Saray formasını sırtına geçirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yönetime iletti.
31 yaşındaki futbolcu ne yıllık ücretini dert ediyor ne de Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında bu sezon oynamayacak olmasını. Hakan'ın bu tavrı karşısında yönetim de mali durumu göz ederek tüm şartlarını zorlayacak.