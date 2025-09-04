Barış kalıyor

Sezona harika bir başlangıç yapan ancak Suudi Arabistan ekibi NEOS SC'nin teklifi sonrasında kafası karışan Barış Alper Yılmaz idmanlara çıkmamıştı.

Sosyal medyadan ekran karartan milli futbolcu, daha sonra takımla çalışmalara katılmıştı.

NEOM'un fiyat yükseltip yaptığı son teklif de Galatasaray tarafından geri çevrildi. Başkan Dursun Özbek 40 milyon euro artı Keçiören'in payını içeren teklifi kabul etmedi. Ancak NEOM'un Barış'a önerdiği senelik 10 milyon euro'luk maaş da göz ardı edilmeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde belli bir maçta oynaması halinde Barış'ın maaşını 3.5-4 milyon euro seviyesine çıkartacak