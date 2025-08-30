Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
3 MİLYON EURO MAAŞ
Galatasaray bu transferde en büyük rakibi ise Manchester United. Genç yaşına rağmen üst düzey potansiyeli olan 23 yaşındaki eldivenin kadroya kazandırılmasını özellikle teknik direktör Okan Buruk istiyor. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde genç file bekçisinin listelerinde olduğunu açıklamıştı. Antwerp ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Cimbom'un oyuncuya ödemeyi düşündüğü maaş 3 milyon euro.
REFLEKSLERİ ÇOK İYİ
Royal Antwerp forması giyen Senne Lammens, 1.93'lük boyuyla yan toplarda oldukça iyi. Hem havadan hem yerden gelen toplara karşı refleksleri güçlü. Oyunu eliyle etkili biçimde başlatıyor.
DİĞER