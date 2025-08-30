Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

Fernando Muslera'nın gidişinin ardından uzun zamandır kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi rotayı Senne Lammens'e çevirdi. Ederson ile maaş konusunda anlaşan Galatasaray yönetimi, Manchester City'nin bonservis bedeli olarak 15 milyon euroda ısrar etmesi nedeniyle transferde geri adım attı. Sarı-kırmızılı kulübün kurmaylarının Lammens'in temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray bu transferde en büyük rakibi ise Manchester United. Genç yaşına rağmen üst düzey potansiyeli olan 23 yaşındaki eldivenin kadroya kazandırılmasını özellikle teknik direktör Okan Buruk istiyor. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde genç file bekçisinin listelerinde olduğunu açıklamıştı. Antwerp ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Cimbom'un oyuncuya ödemeyi düşündüğü maaş 3 milyon euro.