CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleye kimin geleceği merak ediliyor. Rotasını Senne Lammens'e çeviren sarı kırmızılılar başarılı eldivenin temsilcileriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

Fernando Muslera'nın gidişinin ardından uzun zamandır kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi rotayı Senne Lammens'e çevirdi. Ederson ile maaş konusunda anlaşan Galatasaray yönetimi, Manchester City'nin bonservis bedeli olarak 15 milyon euroda ısrar etmesi nedeniyle transferde geri adım attı. Sarı-kırmızılı kulübün kurmaylarının Lammens'in temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

3 MİLYON EURO MAAŞ


Galatasaray bu transferde en büyük rakibi ise Manchester United. Genç yaşına rağmen üst düzey potansiyeli olan 23 yaşındaki eldivenin kadroya kazandırılmasını özellikle teknik direktör Okan Buruk istiyor. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde genç file bekçisinin listelerinde olduğunu açıklamıştı. Antwerp ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Cimbom'un oyuncuya ödemeyi düşündüğü maaş 3 milyon euro.

Galatasaray'ın yeni 1 numarası Belçika'dan İşte Lammens'in transferindeki son durum

REFLEKSLERİ ÇOK İYİ

Royal Antwerp forması giyen Senne Lammens, 1.93'lük boyuyla yan toplarda oldukça iyi. Hem havadan hem yerden gelen toplara karşı refleksleri güçlü. Oyunu eliyle etkili biçimde başlatıyor.

Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
DİĞER
Beklenen gün geldi! 'Can Borcu'nun ikinci sezonu 6 Eylül Cumartesi başlıyor!
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Yusuf Akçiçek bombası!
Beşiktaş'tan kanada sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:09
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:08
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:25
O isimden flaş teknik direktör açıklaması! O isimden flaş teknik direktör açıklaması! 00:20
Daha Eski
Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! 00:19
Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! 00:19
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 00:19
Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! 00:19
De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! 00:19
Fırtına'da orta saha bombası! Bennacer'in kararı... Fırtına'da orta saha bombası! Bennacer'in kararı... 00:19